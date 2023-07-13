سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز بسوق الصاغة ويسجل 2200 جنيه

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 13-7-2023 تداولات هادئة وتذبذب في نطاق ضيق على عكس المتوقع خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في السوق العالمي، الأمر الذي يظهر تعطل جديد في توافق التسعير المحلي مع العالمي لأسباب محلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2200 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2195 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 الى مستويات 1885 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17600 جنيه بعد تحقيقه ارباح بلغت 80 جنيها .

وارتفع امس بسوق الصاغة سعر الذهب وسجل أعلى مستوى عند 2205 جنيهات للجرام قبل أن يعود إلى التراجع ويغلق عند المستوى 2190 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 15 جنيه تقريباً عند الاغلاق.

وعلى الرغم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية بما يقارب 25 دولارا، وهو ما يدل على توقف ارتباط التسعير العالمي بالمحلي من جديد ولكن هذه المرة نجد أن التسعير المحلي أقل من العالمي.

السبب الرئيسي وراء هذا هو التطورات الحالية التي تشهدها الأسواق المحلية والتي أثرت بشكل مباشر على أسواق الذهب، حيث تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي للحكومة عن نتائج برنامج الطروحات الحكومي، حيث استطاعت الحكومة توفير 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه.

وتم الإعلان عن عدد من الصفقات الحالية والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وأظهر توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم.

وأشار رئيس الوزراء أن الزيادة المستهدفة في الدخل الحكومي سيتم تحقيقها من خلال زيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنسبة 10% سنوياً إلى جانب زيادة إيرادات قطاع الصادرات والقطاع السياحي بنسبة 20%.

عوامل تسعير الذهب

ساعد هذا على تهدئة الأسواق بشكل كبير وتراجع مؤشر الخوف منذ كون الحكومة تعمل بشكل جاد على توفير السيولة الدولارية اللازمة للبلاد، وهو الأمر الذي تسبب في هدوء المشاركين في الأسواق.

حتى الآن الطلب يظل ضعيف على الدولار في السوق الموازية الأمر الذي يدفع سعر صرف الدولار إلى التداول عند مستويات متراجعة وهو ما يقلل من ارتفاع أسعار الذهب محلياً والذي يعتمد في تسعيره على الدولار.

ويتمثل العامل الثاني في تسعير الذهب المحلي وهو الطلب يجد تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق بالإضافة إلى زيادة المعروض من المحلي من الذهب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك ورسوم.

يتبقى للذهب العامل الأخير في التسعير وهو السعر العالمي والذي يشهد طفرة خلال هذا الأسبوع، ونجد أن ارتفاع السعر العالمي قد أعاد سعر الذهب المحلي اليوم إلى محاولة اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام من جديد.

وسجلت أسعار الذهب الفورية يوم أمس صعود قوي يصحبه زخم ساعد على اختراق عدد من مستويات المقاومة الهام، ووصل بالسعر للإغلاق فوق المستوى 1950 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من فرص الارتفاع خلال الفترة القادمة وعودة الاتجاه الصاعد إلى السيطرة على تحركات الذهب