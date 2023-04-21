سعر جرام الذهب عيار 21 يقفز أول ايام عيد الفطر 30 جنيهًا للجرام

قفز مجددا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 21-4-2023 في أول أيام عيد الفطر المبارك في التعاملات الصباحية بسوق الصاغه المحلية، مدعومة بارتفاع الطلب وصعود سعر أوقية الذهب في آخر أيام تداولات بورصة المعادن الدولية بشكل طفيف.

علمت المال، أن سعر الجرام قفز بنحو 30 جنيها للجرام بالتعاملات الصباحية، ووصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 2380 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس البالغ 2350 جنيهًا، غير متضمن المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 21-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2715 جنيها)

وعاود العيار الأقل مبيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 الارتفاع مجددا ، ليسجل العيار الأعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2715 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2380 جنيه)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 أيضا بالتداولات الصباحية بشكل ملحوظ ليبلغ 2380 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2036 جنيهًا)

فيما قفز بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا عند مستويات 2036 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صعودا بقيمة 240 جنيها ليبلغ 19040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 84165 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.715 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع خلال جلسة اليوم في تعاملات البورصة العالمية للمعادن سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1986 دولار بعد هبوط عنيف امس بأكثر من 1.1% من قيمتها