سعر جرام الذهب عيار 21 يفشل في مواصلة الارتفاع ليسجل 2160 جنيها

استقرار جديد مطلع التداولات الصباحية سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 9-8-2023 في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ليفشل المعدن الأصفر في مواصلة ارتفاعاته التى حققها أمس بشكل طفيف بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية في بورصة المعادن بشكل قوي خلال جلساتها اليوم.

ومازال سعر الذهب يشهد ضغوط من زيادة المعروض من المعدن الأصفر بعد مبادرة إعفاء دخول الذهب من الخارج جمركيا التى ساهمت في دخول 600 كيلو ذهب حتي الآن، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2160 جنيها للجرام غير شامل المصنعية وهو نفس سعره أمس.

وتنشر جريدة “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وتشهد محال الصاغة هبوط في المبيعات بشكل قوي معظمها وسط استقرار سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر بالتعاملات عند 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل مبيعا في مصر نظرا لارتفاع سعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيها)

وبدء سعر الذهب اليوم عيار 21 تداولاته على ثبات جديد بعد ارتفاعه امس ليبلغ الجرام 2160 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليواصل مستوياته المنخفضه ليسجل نحو 1852 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيها)

وحافظ سعر الجنيه الذهب في مصر على مستوياته في سوق الصاغة ليبلغ نحو 17280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

ولم يشهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 اي تغيرات تذكر اليوم لتبلغ 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات جديد ليبلغ حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ساهم صعود سعر الدولار في الاسواق العالمية بعد تلميح الفيدرالي الامريكي بمواصلة تحريك سعر الفائدة في الضغط على الذهب لينخفض سعر الاوقية عند 1925 دولارا.