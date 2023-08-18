سعر جرام الذهب عيار 21 يفشل بمواصلة الصعود ويخسر 10 جنيهات صباحا

فشل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18-8-2023 في مواصلة الصعود في مطلع التداولات اليومية بسوق الصاغة مع هدوء الطلب على المعدن الاصفر ليتراجع مجددا بشكل طفيف بالتزامن مع استقرار سعر الاوقية في بورصة المعادن العالمية خلال جلستها اليومية بعد هبوطها القوي امس.

وعلمت المال من تجار الذهب والمجوهرات ، ان سعر الذهب انخفض بقيمة 10 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 2275 جنيها، مقارنة بسعره امس الذي سجل 2285 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023 :-

سعر جرام الذهب عيار 24 (2600 جنيها)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 2600 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2275 جنيه)

وشهدت تداولات سوق الصاغة انخفاض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على خلفية هبوط اوقية الذهب اليوم ليبلغ 2275 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1950 جنيهًا)

وخسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 10 جنيهات من قيمته ، وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 1950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18200 جنيه)

وتراجع مجددا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتكبد 80 جنيها خسائر ويسجل نحو 18200 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 بقيمة 300 جنيها لتسجل نحو 80600 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وانخفض سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.6 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بعد هبوط قوي امس نحو 1894 دولار.