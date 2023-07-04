سعر جرام الذهب عيار 21 يفتتح تعاملاته عند 2225 جنيها وسط طلب ضعيف

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 4-7-2023, استقرارا متواصلا خلال تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات صباح اليوم وسط تحركات ضعيفة منذ انتهاء إجازة العيد الأضحى.

وترجع التحركات الضعيفة إلى هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية ولكن يستمر الحذر والترقب في الأسواق لأية مستجدات خاصة فيما يتعلق بحركة الدولار في السوق الموازية، بالتزامن مع تذبذب مستويات سعر الاوقية في البورصة العالمية للمعادن.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2225 جنيه للجرام غير شامل المصنعية وهو نفس سعره امس.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر في التداولات الصباحية سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 1907 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب في مصر

افتتح سوق الصاغة تعاملاته اليوم على ثبات سعر الجنيه الذهب اليوم ليبلغ 17800 جنيه.

جلسة الأمس شهدت تحركات ضعيفة في الأسعار ليفتتح السوق عند 2220 جنيه للجرام عيار 21 ويسجل أعلى مستوى صباحا عند 2225 جنيه للجرام

ويشهد الطلب على الذهب ضعف حالياً منذ بداية إجازة العيد الأضحى خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه في الأسعار خلال فترة العيد بالرغم من وقف التنفيذ في العديد من الأسواق بسبب العطلة كما تترقب أسواق الذهب الأوضاع بالسوق العالمي الذي يشهد تداول الذهب عند مستويات حرجة قد تؤثر على تحركاته الفترة القادمة وفق تقرير جولد بيليون.

من جهة أخرى أعلن وزير المالية محمد معيط أنه قد تم الإفراج عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأخيرة من مختلف المواني والمنافذ، وأن الأولوية في الافراجات لصالح السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والدوائي.

بالرغم من هذا فقد ساهمت مبادرة السماح بواردات الذهب بدون جمارك على دخول كميات كبيرة من الذهب وصلت إلى 300 كيلو جرام ساهمت بشكل مناسب في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحقيق بعض التوازن بين العرض والطلب.

توقعات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية حاولت أسعار الذهب الفورية يوم أمس إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والاغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير.

ارتفع الذهب لأربعة جلسات متتالية ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة قوية من 1930 إلى 1940 تتمثل في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وخط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة 1930، وقد تجبر هذه المنطقة أسعار الذهب إلى الانعكاس لأسفل.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع سواء محضر اجتماع الفيدرالي او تقرير الوظائف الأمريكي، وكلا البيانات قادرة على تغير تحركات الذهب بشكل كبير وقد نشهد تذبذب في حركة الذهب حول المناطق الحالية تحت منطقة الدعم السابق الإشارة إليها حتى صدور البيانات