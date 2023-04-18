سعر جرام الذهب عيار 21 يعود للتراجع ويخسر 25 جنيهًا من قيمته

عاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-4-2023 إلى التراجع مجددًا خلال تعاملات سوق الصاغة الصباحية في جميع المحال على خلفية هبوط سعر الأوقية وخسارتها نحو 15 دولارًا في افتتاح جلسة اليوم ببورصة المعادن الدولية.

وأظهرت منصات بيع وتداول الذهب في مصر، أن الجرام خسر 25 جنيهًا من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2325 جنيها للجرام، مقارنة بسعره مساء أمس الذي سجل 2350 جنيها، غير شامل المصنعية.

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18-4-2023..

سعر جرام الذهب عيار 24 (2656 جنيهًا)

وانخفض صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ ليفقد 25 جنيها، وسجل 2656 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2325 جنيها)

كما خسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نفس القيمة نتيجة تراجع الأوقية عالميا ، ليبلغ 2325 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1991 جنيهًا)

ولم يحافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 على أرباحه التي حققها أمس، ليسجل العيار الأقل سعرا محليا نحو 1991 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وعاود سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الهبوط ليخسر نحو 200 جنيه من قيمته ويسجل نحو 18600 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهد سعر أوقية الذهب عيار 24 انخفاض ملحوظ لتبلغ نحو 82336 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.656 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات بعد ارتفاعها امس بشكل قوي لتهبط مجددا في جلسة اليوم وتسجل 1997 دولارا.