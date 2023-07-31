سعر جرام الذهب عيار 21 يعاود الصعود ويسجل 2160 جنيها بسوق الصاغة

عاود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأثنين 31-7-2023 الصعود مجددا في سوق الصاغة بمختلف المحافظات مع تحرك سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية في اولى ايام التداولات الاسبوعية لها ، فيما يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لمناقشة مصير سعر الفائدة.

وعلمت المال من مصادر شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان سعر الجرام ارتفع بواقع 10 جنيهات ، ليسجل عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 2160 جنيه للجرام، مقارنة بالسعر منتصف التداولات التى سجلت 2150 جنيها ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 31-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وصعد مجددا سعر الذهب عيار 24 بشكل الملحوظ ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 2470 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيه)

فيما ارتفع ايضا بسوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مدار اليوم مستفيدا من صعود السعر العالمي ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2160 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا محليا فقد بلغت ارباحه حوالي 10جنيهات نتيجة ارتفاع الاوقبة عالميا ليبلغ 1852 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 80 جنيها ليبلغ نحو 17280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

ومازال سعر سبيكة الذهب عيار 24 يسجل مستويات متدنية رغم ارتفاعها لنحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن صعود في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 5 دولار ، لتسجل نحو 1962 دولار .