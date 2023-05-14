سعر جرام الذهب عيار 21 يعاود الصعود ويربح 50 جنيها صباحا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 14-5-2023 صعودا بشكل ملحوظ رغم توقف التداولات محليا في سوق الصاغة وعالميا في بورصة المعادن الدولية للأجازة الأسبوعية، وسط تذبذب في مستويات العرض والطلب للمعدن محليا.

وتترقب الأسواق محليا اجتماع البنك المركزي المصري المقبل حول السياسات النقدية وتحديد سعر الفائدة، فيما ارتفع الجرام صباحا بنحو 50 جنيها ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 2380 جنيها غير شامل المصنعية ، مقارنة مع سعره أمس التى سجلت 2330 جنيها.

سعر الذهب والدولار

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2720 جنيها)

مازال التذبذب هو سيد الموقف ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة نحو 50 جنيها ، ليبلغ 2720 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2380 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الصعود بشكل ملحوظ اليوم بعد انخفاضه أمس في التعاملات ليبلغ 2380 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2040 جنيهًا)

كما قفز مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة بنحو 50 جنيهات، ليسجل 2040 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

واشتعل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر والذي ارتفع بقيمة 400 جنيه ليسجل نحو 19040 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستفاد سعر سبيكة الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات لتعاود صعودها وتسجل نحو 84592 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.720 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما أغلقت بورصة المعادن الدولية تداولاتها أمس على هبوط سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتبلغ نحو 2011 دولار.