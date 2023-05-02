سعر جرام الذهب عيار 21 يعاود الانخفاض ويخسر 30 جنيها اليوم 2-5-2023

بدأ سوق الصاغة تعاملاته الصباحية على انخفاض ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 الثلاثاء 2-5-2023 بمختلف المحافظات، بالتزامن مع هبوط في سعر أوقية الذهب خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن الأسبوعية واستقرار الطلب محليا.

وعلمت “المال” من منصة آي صاغة، أن سعر الجرام انخفض بنحو 30 جنيها صباح اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية، خاصة في الوجه القبلي نحو 2640 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 2670 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-5-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (3010 جنيهات)

40 جنيها هي قيمة تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأعلى سعر في مصر خلال التداولات ليبلغ 3010 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى والاقل بيعا وطلبا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2640 جنيها)

ويستمر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في تسجيل تذبذب بشكل متواصل لينخفض مجددا بعد صعود أمس في التعاملات ليبلغ 2640 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2260 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 40 جنيها من قيمته ليبلغ 2260 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ومازال الطلب مرتفع على اقتناء الجنيه الذهب نظرا لانخفاض مصنعيته مقارنة بالمشغولات، ليسجل سعر الجنيه نحو 21120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات فئه عيار 21 العيار الأكثر.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتراجع سعر سبيكة الذهب عيار 24 بشكل قوي لتسجل نحو 93310 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 انخفاض ايضا على غرار هبوط جميع الأعيرة حوالي 3.010 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعاودت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن هبوطها بشكل طفيف في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1983 دولارا.