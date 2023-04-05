سعر جرام الذهب عيار 21 يعاود الاشتعال ويربح 60 جنيها.. تعرف على الأسباب

بدأت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها اليومية على قفزة في سعر أوقية الذهب ، ليعاود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 5-4-2023 اشتعاله في سوق الصاغة ويربح نحو 60 جنيها للجرام بالتداولات الصباحية مدعوما بتحرك الأوقية.

أسعار تاريخية يشهدها الجرام في الأسواق علي خلفية ارتفاع سعر الفائدة 2% مؤخرا وتحرك سعر الدولار في السوق الموازية ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية حوالي 2210 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2525 جنيها)

واشتعل مجددا سعر جرام الذهب عيار 24 ليربح 60 جنيها ، خلال التعاملات ويبلغ 2525 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا والأقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعا في مصر .

سعر جرام الذهب عيار 21 (2210 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزة قوية في التداولات الصباحية ليسجل 2210 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1895 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أرباحا جديدة وسط انخفاض في الطلب ليبلغ 1895 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد سجل أرباحا بقيمة 480 جنيها ليبلغ نحو 17680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 بقوة إلى نحو 78550 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.525 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما قفز سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2035 دولارا.

عوامل كثيرة تستفيد منها أسعار الذهب اليوم في مصر أبرزها صعود الطلب مع انخفاض المعروض محليا من المعدن الأصفر ، وتحرك سعر الأوقية في البورصات العالمية ، فيما يستفيد أيضا من صعود سعر الدولار أمام الجنيه.