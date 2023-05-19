سعر جرام الذهب عيار 21 يعاود الارتفاع ويسجل 2230 جنيها صباحا

صعود جديد وتذبذب مستمر شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 19-5-2023 في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية، مدعومة بتحرك الطلب بشكل طفيف رغم هبوط سعر أوقية الذهب خامس أيام تداولات بورصة المعادن الدولية.

علمت المال أن سعر الجرام قفز بنحو 20 جنيهًا للجرام في التعاملات الصباحية، ووصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية إلى نحو 2230 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره، مساء أمس، البالغ 2210 جنيهات، غير شامل المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-5-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2550 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 صعود على استحياء مجددًا، ليبلغ العيار الأعلى سعرًا بسوق الصاغة نحو 2550 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2230 جنيهًا)

فيما ارتفع صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد تحقيق أرباح ضعيفة أيضًا في سوق الصاغة ليبلغ 2230 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1910 جنيهات)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا، الصعود في التداولات الصباحية عند مستويات 1910 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا بقيمة 160 جنيهًا ليبلغ 17840 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيهًا للجنيه.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 79112 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.550 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض صباح اليوم خلال الجلسة في تعاملات البورصة العالمية للمعادن سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1965 دولارًا، بعد هبوط عنيف أمس بأكثر من 1.1% من قيمتها.