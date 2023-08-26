سعر جرام الذهب عيار 21 يعاود الارتفاع ويسجل 2275 جنيهًا

أنهت البورصة العالمية جلساتها الأسبوعية على انخفاض طفيف في أوقية الذهب بواقع 8 دولارات، ولكن على العكس منها فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-8-2023 ، ليعاود صعوده بعد يومين من التراجع في تداولات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المعدن الأصفر شهد في سوق الصاغة ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات صباح اليوم، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2275 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2270 جنيها دون احتساب المصنعية.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 26-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2600 جنيه)

وبدء سعر جرام الذهب عيار 24 تداولاته الصباحية علي صعود طفيف بسوق الصاغة، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل نحو 2600 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2270 جنيها)

وارتفع ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التداولات الصباحية ليبلغ 2270 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1950 جنيهًا)

واستهل سوق الصاغة تعاملاته اليومية على تحرك سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا ليصل الجرام إلى 1950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18200 جنيه)

ارباح جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيها ليبلغ نحو 18200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 80600 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما تحرك ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.6 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ساهمت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالى الأمريكي بان الفيدرالي سيواصل سياسة رفع الفائدة للسيطرة على تضخم في انخفاض سعر الاوقية في التعاملات ببورصة العالمية للمعادن لتغلق على هبوط خلال التعاملات ليبلغ 1912 دولارا.