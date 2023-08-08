سعر جرام الذهب عيار 21 يعاود الارتفاع ويسجل 2160 جنيها بالتداولات المسائية

انهت اسواق الصاغة المحلية تعاملاتها على ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في التداولات المسائية ، بالتزامن مع تحرك سعر الاوقية خلال تداولات بورصة المعادن الدولية ويظل التذبذب عالميا ومحليا هو عنوان المرحلة الحالية

وكشفت شعبة الذهب بالغرف التجارية ، ان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات مساءا اليوم ،ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2160 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس والذي بلغ 2470 بدون احتساب المصنعية والتى تبدأ من 90 جنيها على الجرام الواحد عيار 21

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

ورغم تراجع الطلب وتزايد المعروض الا أن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد ارتفاع في تداولات الصاغة اليوم نحو 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعه بشكل طفيف مساءا ليبلغ 2160 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيهًا)

كما صعد في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1852 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيه)

ومازال هناك طلب على الجنيه الذهب الذي شهد ارتفاعات طفيفه ايضا بقيمة نحو 40 جنيها ليبلغ نحو 17280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفعت سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.745 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ورغم اعلان وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الامريكية الا ان ذلك لم يساهم في تحرك سعر الاوقية في ظل مخاوف بعد تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الامريكي عبر وكالة فيتش لتسجل أوقية الذهب عالميًّا نحو 1925 دولار وسط ترقب من المتعاملين