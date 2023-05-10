سعر جرام الذهب عيار 21 يعاود الارتفاع والجرام يربح 20 جنيها صباح اليوم

استهلت البورصة العالمية ثالث جلساتها الأسبوعية أيام على ارتفاع طفيف في أوقية الذهب، ويعاود معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 ، بعد هبوط ليومين متتاليين في تداولات سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات.

ارتفاع بقيمة 20 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية في ظل ترقب المتعاملين لمستويات الدولار أمام الجنيه والعرض والطلب على المعدن، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2550 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2530 جنيها بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب والدولار

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 10 مايو 2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2915 جنيها)

ارتفاع جديد وسط تذبذب في سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2915 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2550 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعود جديد بشكل طفيف صباحا ليبلغ 2550 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2185 جنيهًا)

وبدأت سوق الصاغة تعاملاتها اليوم على قفزة في سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليصل الجرام إلى 2185 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أرباح جديدة حققها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 160 جنيها ليبلغ نحو 20400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفعت سعر سليكة الذهب عيار 24 نحو 90634 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.915 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من تذبذب أداء سعر الدولار عالميا أمام باقي العملات، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 2032 دولارا.