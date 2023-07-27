سعر جرام الذهب عيار 21 يصعد بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية ويسجل 2165 جنيها

ارتفع صباحا سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 27-7-2023 في ظل تحركاته الضعيفة بسوق الصاغة متجاهلاً نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس والذي فشل في دعم أسعار الذهب العالمي بالشكل الذي كان متوقع.

واعلن الفيدرالي الامريكي زيادة سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% ليظل سوق الذهب في حالة ترقب وسط تطورات عديدة في السوق المحلي بعد ان ارتفع صباحا بنحو 5 جنيهات للجرام في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2475 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 21

كما تحرك صعودا سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس ليسجل 2165 جنيه للجرام لتظل حركة الذهب في نطاقات ضيقة منذ 3 أسابيع.

سعر الذهب عيار 18

صعد بشكل ضعيف سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 1856 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب في مصر

استفاد ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم ليرتفع عند مستويات 17320 جنيه.

ومازال يعاني سوق الصاغة من تذبذب وعدم تحرك الطلب رغم انفصال في تسعير الذهب في السوق المحلي عن السوق العالمي، فقد استمر الذهب في السوق المحلي في الانخفاض التدريجي أو الاستقرار في الوقت الذهب شاهدنا تحركات كبيرة صعوداً وهبوطاً في سعر الأونصة العالمية.

وشهد سوق الصاغة تراجع الطلب الموسمي على الذهب في هذا الوقت من العام إلى جانب ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في سوق الذهب.

أيضاً مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية ساهم بشكل أساسي في تحقيق الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار بعد أن زادت من المعروض المحلي مقارنة مع الطلب الذي يشهد تراجع.

هذا وتشهد الأسواق المحلية تحركات من جانب القطاع المصرفي في محاولة لسحب السيولة النقدية من الأفراد والأسواق للعمل على كبح جماح التضخم ، بعد اعلان كل من بنك مصر والبنك الأهلي عن طرح شهادتين بأجل 3 سنوات بالدولار الأول تقدم عائد بنسبة 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، والثانية بعائد تراكمي بنسبة 27% يصرف مقدماً بالجنيه المصري.

من جان بآخر قام البنك العربي الأفريقي بالإعلان عن شهادة بأجل 3 سنوات بالجنيه المصري بعائد تراكمي يصرف مقدما بنسبة 40% بحد أدنى 5000 جنيه وبدون حد أقصى.

تهدف هذه الشهادات سحب السيولة النقدية سواء بالدولار أو بالجنيه المصري من الأسواق لمحاولة الحد من التضخم المتزايد لمستويات قياسية وتوفير سيولة دولارية داخل النظام المصرفي في ظل تقديم عائد قياسي بالنسبة للمودعين.

وقد قدر نائب رئيس البنك الأهلي حجم السيولة الدولارية خارج القطاع المصرفي بـ 4 مليار دولار، ويدرس عدد من البنوك التجارية إمكانية طرح شهادات دولارية أسوة بالبنك الأهلي وبنك مصر