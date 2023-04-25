سعر جرام الذهب عيار 21 يصعد بشكل صاروخي.. والجرام يتخطى 2500 جنيه

صعود صاروخي في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-4-2023 بشكل متواصل في سوق الصاغة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية خلال ثاني أيام التداولات الأسبوعية لبورصة المعادن الدولية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لـ”المال” فإن السوق المحلية يشهد قفزات تاريخية لم يشهدها من قبل بعد تخطيه المستويات السابقة، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية إلى نحو 2510 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس والبالغ 2500 بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2857 جنيها)

وأضاف نجيب في تصريحاته أن سعر جرام الذهب عيار 24 قفز صباحا وهو الأعلى سعرا في مصر ليسجل نحو 2857 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2510 جنيهات)

كما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تسجيل مستويات قوية بشكل ملحوظ صباحا ليبلغ 2510 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2143 جنيهًا)

واشتعل أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل محليا ليبلغ 2143 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق أرباح جديدة بلغت نحو 80 جنيها ليسجل 20080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 88857 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.857 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

اما عن سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية فتشهد تذبذب على مدار امس واليوم صعودا وهبوطا لترتفع صباحا بشكل طفيف وتسجل خلال التعاملات 1993 دولارا.