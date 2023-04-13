سعر جرام الذهب عيار 21 يشتعل ويسجل 2300 جنيه بدون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قفزة غير مسبوقة وتاريخيه اليوم الخميس 13-4-2023 في سوق الصاغة بالمحافظات، مدعوما من صعود سعر الأوقية في البورصات العالمية اليوم عند أعلى مستوي لها في عام بالإضافة إلى ارتفاع الطلب محليا.

وكشفت شعبة الذهب والمجوهرات العامة باتحاد الغرف التجارية ، عن أن جرام الذهب قفز اليوم 60 جنيها ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2300 جنيه، مقارنة مع سعره أمس والذي بلغ 2240 جنيها بدون احتساب المصنعية .

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2628 جنيها)

وأضافت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعر في مصر قفز ليسجل فى التعاملات نحو 2628 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2300 جنيه)

وأشارت الشعبة إلى أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، سجل أعلى مستوي بتاريخه منتصف التداولات ليبلغ 2300 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1971 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل ليبلغ 1971 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا فى الوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 14 (1538 جنيها)

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1538 جنيها بدون مصنعية علما بأنه العيار الأقل سعرا ومبيعا في مصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18400 جنيه)

وبلغت أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 480 جنيها ليبلغ نحو 18400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 81468 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.628 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود بقوة في رابع أيام التعاملات ليبلغ 2045 دولارا.