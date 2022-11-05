سعر جرام الذهب عيار 21 يشتعل ويربح 10 جنيهات اليوم 5-11-2022

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 اشتعاله لليوم الثاني بعد انخفاضه الأسبوع الماضي ليقفز مجددا في البورصة العالمية للمعادن، ويتزامن معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-11-2022 في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغه المحلية بمختلف المحافظات.

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن عيار 21 ارتفع بقيمة 10 جنيهات صباحا، ليسجل العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر نحو 1226 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام أمس التى سجلت 1216 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1402 جنيه)

وواصل سعر الذهب عيار 24 قفزات كبيرة ، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 1402 حنيه، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1226 جنيها)

ووفقا لنجيب فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفع بقوة متأثرا بصعود السعر العالمي، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 1226 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1053 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا من ارتفاع الأوقية عالميا ليبلغ 1053 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9808 جنيهات)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 80 جنيها ليبلغ نحو 9808 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43462 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.402 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت البورصة العالمية للمعادن التعاملات الاسبوعية على ارتفاع ملحوظ فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 56 دولار، لتسجل نحو 1680 دولار.