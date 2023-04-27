سعر جرام الذهب عيار 21 يشتعل ويتجاوز 2650 جنيها بالمصنعية اليوم 27-4-2023

مازال سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل أعلى مستوياته التاريخية اليوم الخميس 27-4-2023 بشكل متواصل بعد صعوده لليوم الثالث على التوالي بتعاملات سوق الصاغة الصباحية مدعوما بزيادة الطلب بقوة وارتفاع طفيف في سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن الدولية قرابة 2000 دولار.

قفز سعر الجرام بواقع 30 جنيها صباح اليوم، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي نحو 2570 جنيها للجرام، مقارنة بسعره بالتعاملات أمس البالغة 2540 جنيها، غير متضمنة المصنعية فيما سيتجاوز الجرام 2650 جنيها إذا تم احتساب المصنعية.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2937 جنيها)

زيادة جديدة في سعر جرام الذهب عيار 24 بتعاملات سوق الصاغة، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر الآن ليبلغ 2937 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2570 جنيه)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بواقع 30 جنيها صباحا ما يضغط على المحال ليبلغ 2570 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2200 جنيه)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل محليا اشتعاله بشكل قوي مثل باقي الأعيرة ليرتفع عند مستويات 2200 جنيه في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أما سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فهو الأعلى ربحيه بواقع 200 ليبلغ 20560 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 91345 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.937 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن صباح اليوم ارتفاعا طفيفا في سعر أوقية الذهب عالميًّا بواقع 3 دولارات لتبلغ خلال التعاملات نحو 2002 دولار.