سعر جرام الذهب عيار 21 يشتعل مجددا مع صعود الأوقية اليوم 11-4-2023

ارتفع في مطلع التعاملات الصباحية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-4-2023 بشكل طفيف في سوق الصاغة بمختلف المحافظات مدعومة من صعود سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية وتخطيها 2000 دولار.

ومازال طرح شهادات الادخار يساهم في خفض الطلب على المعدن الأصفر رغم ارتفاع أسعاره اليوم بقيمة 5 جنيهات للجرام، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلي الى حوالي 2170 جنيها للجرام مقارنة بسعره أمس البالغ 2165 ، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2480 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعه بشكل طفيف وهو الأعلى سعر بسوق الصاغة خلال التعاملات ويبلغ 2480 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعا في مصر .

سعر جرام الذهب عيار 21 (2170 جنيها)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 من صعود الأوقية عالميا ليقفز محليا في التداولات الصباحية ويسجل 2170 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1860 جنيهًا)

كما حقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارباح بقيمة 5 جنيهات ليبلغ 1860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 40 جنيها ليبلغ نحو 17360 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 77128 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.480 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعوضت أسعار أوقية الذهب عالميًّا خسائرها خلال جلسة اليوم لتقترب من 2010 دولارات خلال التعاملات اليوم .

وتساهم عدة عوامل في ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ابرزها صعود الطلب مع انخفاض المعروض محليا من المعدن الأصفر، فيما يستفيد ايضا من صعود سعر الدولار أمام الجنيه.