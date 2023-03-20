سعر جرام الذهب عيار 21 يشتعل في بداية التعاملات اليوم 20-3-2023 ويربح 10 جنيهات

اشتعلت مجددا أوقية الذهب بشكل كبير في أولى أيام التداولات الأسبوعية لبورصة المعادن الدولية، ليرتفع معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 20-3-2023 بالتعاملات الصباحية، بعد انخفاضها الملحوظ أمس في سوق الصاغة بمختلف المحافظات.

ووفقا لارتفاعات السوق العالمية فقد بلغت أرباح سعر المشغولات الذهبية بالتداولات الصباحية نحو 10 جنيهات للجرام، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي نحو 2085 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2075 بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب والدولار

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 20-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2380 جنيها)

واشتعل مجددا سعر جرام الذهب عيار 24، بالتداولات الصباحيه وهو الأعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2380 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2085 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، قفزة بشكل ملحوظ ليبلغ 2085 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1786 جنيهًا)

وارتفع صباحا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1786 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها ليبلغ نحو 16680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهدت سعر أوقية الذهب عيار 24 تحرك ملحوظ نحو 73994 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.085 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من استمرار الأزمة المصرفية الامريكية بعد عدم استطاعة الفيدرالي الامريكي لحل ازمة بنك سيليكون فالي، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1994 دولارا.