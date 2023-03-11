سعر جرام الذهب عيار 21 يشتعل بشكل متواصل ليقفز 20 جنيهًا اليوم 11-3-2023

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-3-2023 قفزة لأعلى مستوي في تاريخه مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغه المحلية على خلفيه ارتفاع سعر أوقية الذهب في نهاية تعاملات بورصة المعادن الدولية، إضافة إلى انخفاض المعروض من المعدن محليا .

وكشف نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب اليوم قفز بقيمة 20 جنيها للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1870 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباح امس البالغ 1850 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 11-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2135 جنيها)

واضاف نجيب ان سعر جرام الذهب عيار 24 واصل صعوده ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2135 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1870 جنيها)

واشار للمال ، ان جرام الذهب اليوم عيار 21 اشتعل بشكل ملحوظ بالتداولات الصباحية ليبلغ 1870 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1605 جنيهات)

فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا عند مستويات 1605 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من جديد ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ 14960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 66185 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.135 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء امس ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1868 دولارا.