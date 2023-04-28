سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2700 جنيه بعد خسائر بقيمة 100 جنيه صباحا

انخفاض قوي و عنيف شهده سوق الصاغة على مستوي الجمهورية ، بعد قفزات تاريخيه ليعاود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28-4-2023 التراجع محليا على خلفية هبوط سعر الاوقية وخسارتها نحو 20 دولارا صباحا خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن بالتزامن مع حركة تصحيح لمسار الأسعار.

وبلغ اجمالى خسائر المعدن الاصفر محليا نحو 100 جنيه للجرام ، وسط توقعات بمزيد من الهبوط ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2700 جنيه للجرام، مقارنة بسعره مساء امس البالغ 2800 جنيه، غير شامل المصنعية .

سعر الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-4-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (3085 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 24 الهبوط بشكل ملحوظ صباح اليوم ليسجل 3085 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2700 جنيه)

وانخفض بقوة بعد تحقيق قفزات جنونية سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، ليبلغ 2700 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (2315 جنيهًا)

وتراجع في سوق الصاغة بالتعاملات الصباحية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 2315 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ اجمالى خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 800 جنيها من قيمته ويسجل نحو 21600 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المحلية الى نحو 95635 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.085 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهار سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بعد ارتفاعه امس ليعاود الهبوط ويسجل 1982 دولار ، ، وسط توقعات البعض بانخفاض المعدن الاصفر محليا بعد ارتفاعات غير مبررة ومضاربات عليه