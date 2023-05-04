سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2650 جنيها.. بعد رفع أسعار السولار

واصلت اوقية الذهب قفزاتها بشكل ملحوظ خلال التداولات اليومية في بورصة المعادن الدولية ، ليرتفع من جديد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 4-5-2023 بالتعاملات الصباحية بعد هبوطه امس في سوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وكشفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، ان سعر الجرام الواحد بلغت ارباحه صباحا نحو 15 جنيها للجرام ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي المحافظات وجزء من الوجه البحري 2650 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس والذي بلغ 2635 بدون احتساب المصنعية .

سعر جرام الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-5-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (3029 جنيها)

وقفز صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 3029 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2650 جنيه)

ووفقا لتقارير شعبة الذهب فقد ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، بشكل ملحوظ ليبلغ 2650 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2270 جنيهًا)

مكاسب جديدة حققها سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا بواقع 15 جنيها ، ليبلغ 2270 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 120 جنيها ليبلغ نحو 21200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 93899 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعا ليبلغ حوالي 3.029 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن رغم رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة امس على الدولار بواقع 0.25% ليواصل سعر اوقية الذهب صعوده خلال التعاملات ليبلغ 2039 دولار.

فيما اعلنت الحكومة رفع أسعار السولار صباح اليوم بواقع جنيها للتر الواحد ليسجل 8.25 جنيها للتر الواحد