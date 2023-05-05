سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2635 جنيها مع ترقب الأسواق العرض والطلب

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارًا متواصلًا في تعاملات اليوم الجمعة 5-5-2023، بعد انخفاضها أمس في تداولات سوق الصاغة المحلية، بعد تراجع سعر الأوقية عالميًّا بتعاملات البورصة العالمية للمعادن بشكل طفيف.

وكشفت مصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر جرام الذهب واصل مستوياته صباحًا، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر طلبًا ومبيعًا في مصر بالسوق نحو 2635 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها، مساء أمس، في سوق الصاغة المحلية، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب والدولار

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3022 جنيها)

وعاود سعر الجرام الآن عيار 24 ثباته في محال الذهب ليسجل 3022 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى والاقل تشكيلًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (2635 جنيهًا)

واستقر صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع هدوء الطلب في الأسواق، ليبلغ 2635 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2258 جنيهًا)

وشهدت سوق الصاغة ثبات سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية اليوم ليسجل 2258 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21080 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 21080 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وأضافت المصادر أن سعر سبيكة الذهب عيار 24 لم يشهد أي تغيرات ليسجل نحو 93682 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 مستوى مرتفعًا ليبلغ حوالي 3.022 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

يذكر أن سعر الأوقية ما زال يسجل تذبذبًا وعدم استقرار في التعاملات العالمية لأعلى مستوياتها، ليبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 2045 دولارًا.