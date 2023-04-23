سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2420 جنيها ويواصل استقراره مع ثبات الأوقية

ثبات ملحوظ لليوم الثاني على التوالي سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأحد 23-4-2023 في تداولات سوق الصاغه مع استقرار أوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن بعد توقف التعاملات للإجازة الأسبوعية للبورصة.

وخسر المعدن الاصفر نحو 40 جنيها بنهاية التعاملات الأسبوعية فيما يغلق عدد كبير من المحال اليوم للإجازة الأسبوعية أيضا، ويسجل سعر عيار 21 الاكثر طلبا بالقاهرة حوالي 2420 جنيها للجرام، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر مع استمرار الطلب على المعدن.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 23-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2770 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ثباتا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 2770 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2420 جنيها)

وعلمت المال أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل استقراره بعد انخفاضه أمس ليبلغ 2420 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2080 جنيها)

واستقر أيضا العيار الأقل سعرا في مصر وهو جرام الذهب عيار 18 فقد شهد ثباتا ليبلغ 2080 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 19360 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 85870 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.770 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت بورصة المعادن الدولية تداولاتها أمس على هبوط سعر الاوقية بأكثر من 20 دولارا لتسجل نحو 1985 دولارًا للاوقية

يذكر أن الأسواق العالمية تشهد تخبط انتظارا لقرار المركزي الامريكي حول سعر الفائدة.