سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2370 جنيها ثاني أيام عيد الفطر

ثبات جديد جاء بعد تذبذب سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22-4-2023 ثاني أيام عيد الفطر المبارك في كل محال الصاغة، بعد إغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف التداولات للإجازة الأسبوعية مع ترقب الأسواق العالمية والمحلية لحركة الدولار .

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك إقبالاً ملحوظًا على شراء المشغولات الذهبية مع حلول عيد الفطر وكثرة الخطوبة والزواج في تلك المناسبة، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 2370 جنيها للجرام، وهو نفس سعره أمس والمصنعية على الجرام.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2710 جنيهات)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا استقراره الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2710 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2370 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد هبوطه نحو 60 جنيها ليسجل اليوم نحو 2370 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2030 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 2030 جنيهًا في التعاملات.

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 18960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 84010 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.710 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا بنهاية تعاملات امس في بورصة المعادن ليواصل نفس مستوياته لتبلغ نحو 1984 دولار مع ترقب لاعلان بيانات اقتصادية امريكية حول الاقتصاد الأكبر في العالم.