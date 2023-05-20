سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2300 جنيه اليوم 20-5-2023

استقرار جديد شهدته أوقية الذهب بعد توقف التداولات في بورصة المعادن للإجازة الأسبوعية مع ترقب الأسواق العالمية لحركة الدولار، فيما ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-5-2023 بكل محال الصاغة بمختلف المحافظات.

وما زال سعر الذهب يسجل مستويات متدنية بعد خسارته ما يقارب 500 جنيه خلال مايو الحالى في سوق الصاغة، رغم ارتفاعه امس.

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2300 جنيه للجرام، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية على الجرام.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 20-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2630 جنيها)

وبدأت سوق الصاغة تعاملاتها اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا في مصر ليبلغ 2630 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2300 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا ملحوظا بعد ارتفاعه امس خلال التعاملات اليوم ليبلغ 2300 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1970 جنيهًا)

أما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 استقرارا عند مستوي متراجع ليبلغ 1970 جنيهًا فى التعاملات.

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 18400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 81530 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.630 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1971 دولارا وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته امس عند ارتفاع بنحو 15 دولارا للاوقية.