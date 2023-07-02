سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2260 جنيها بعد خسائر 35 جنيها أمس

أنهت بورصة المعادن العالمية تداولاتها أمس السبت على ثبات سعر الأوقية وتغلق اليوم للإجازة الأسبوعية ، كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 2-7-2023 بجميع محال الصاغة فى مختلف المحافظات ، مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر بالأسواق المحلية.

وتشهد الأسواق تذبذبا في الأسعار بعد أن خسر الجرام أمس 35 جنيها ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2260 جنيها، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 2-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2585 جنيها)

وبدأت محال الذهب تعاملاتها اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2585 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2260 جنيها)

واستقر في التداولات اليومية أيضا سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ بعد انخفاضه أمس ليبلغ 2260 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1937 جنيهًا)

ولم يتغير سعر العيار الأقل قيمة والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى منخفضا ليبلغ 1937 جنيهًا فى التعاملات.

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقرارا متواصلا ليبلغ نحو 18080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 81135 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.585 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا مع توقف التداولات للإجازة الأسبوعية في بورصة المعادن اليوم لتسجل نحو 1923 دولارا وسط تذبذب مستوياته على أن تعاود التعاملات غدا الإثنين.