سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2175 جنيها في التداولات الصباحية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 9-7-2023 ثباتا متواصلا لليوم الثاني في سوق الصاغة بمختلف المحافظات بالتزامن مع عدم تغير سعر أوقية الذهب على خلفية إغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف تعاملاتها للإجازة الأسبوعية بعد تراجعها في آخر جلساتها .

ويقوم عدد كبير من محال الصاغة بالإغلاق اليوم على أن تعاود التداولات غدا الإثنين بعد خسارة الجرام 125 جنيها الأسبوع الماضي ،فيما افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي عند مستويات 2175 جنيها، وهو نفس سعره أمس غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2485 جنيها)

ووفقا لمصادر في شعبة الذهب فإن سعر جرام الذهب عيار 24 واصل ثباته اليوم مطلع التداولات ليبلغ 2485 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2175 جنيها)

وشهد سعر الذهب اليوم عيار 21 استقرارا عند أدني مستوي له في يوليو الجاري خلال التداولات ليبلغ 2175 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1865 جنيهًا)

كما لم يتغير أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليستقر عند 1865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

كما حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته المتدنية ليبلغ نحو 17400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستقر صباحا سعر سبيكة الذهب عيار 24 محليا بنظيرتها العالمية لتسجل نحو 77035 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.485 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام في السوق المحلية

وأغلقت بورصة المعادن تداولاتها أمس على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا لتواصل نفس سعرها اليوم عند 1925 دولار.