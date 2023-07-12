سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2175 جنيها في التداولات اليومية

ثبات جديد رغم الصعود عالميا سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 12-7-2023 في اسواق الصاغة بعد اغلاقها امس على هبوط لتبدأ تداولاتها الصباحية عند نفس المستويات وسط هدوء في الطلب على المعدن الاصفر محليا.

وفشل المعدن الأصفر في الصعود من جديد على الرغم من الارتفاع الحالي الذي نشهده في سعر الذهب العالمي، يأتي هذا في ظل تغيرات السوق المحلي بشكل كبير تسبب معه في هدوء تحركات أسواق الذهب في ظل استيعاب المشاركين في الأسواق للتطورات الجديدة وترقب الجميع للاجراءات الحكومية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2175 جنيه للجرام منخفضاً عن سعر افتتاح جلسة الأمس بمقدار 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات 1865 جنيها للجرام غير شامل المصنعية

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17400 جنيه ، حيث يصل وزن الجنيه الى 8 جرامات عيار 21 .

حتى الآن تستقر أسعار الذهب المحلي تحت المستوى 2200 جنيه للجرام وهو ما يزيد من الضغط السلبي على الأسعار التي أثبتت في أكثر من جلسة عدم قدرتها على الارتفاع فوق هذا المستوى على الرغم من الدعم الواضح من سعر الذهب العالمي الذي نجح في التداول فوق مستويات مقاومة هامة.

التغيرات الحالية في السوق المحلي أدت إلى حالة من الترقب لمعرفة تأثير هذه التغيرات على الأسواق خلال الفترة القادمة وكيفية تحرك الأسعار وفقا لهذه المتغيرات.

و أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي امس نتائج إيجابية ببرنامج الطروحات الحكومي حتى الآن، والخطط المستقبلية لتحركات الحكومة في الأزمة الحالية ، أن الحكومة استطاعت توفير عقود بيع لطروحاتها الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.

وتم الإعلان عن عدد من الصفقات الحالية والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وأظهر توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم.

وأشار رئيس الوزراء أن الزيادة المستهدفة في الدخل الحكومي سيتم تحقيقها من خلال زيادة إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج بنسبة 10% سنوياً إلى جانب زيادة إيرادات قطاع الصادرات والقطاع السياحي بنسبة 20%.

فيما استطاعت أسعار الذهب الفورية الاغلاق أمس والاستقرار خلال جلسة اليوم فوق مستوى المقاومة الأولي 1930 دولار للأونصة، والآن تحاول الأسعار اختراق منطقة المستوى 1935 دولار للأونصة الذي يحتوي على المتوسط المتحرك لـ 100 يوم.

كما أشرنا أمس أن الذهب بعد تخطيه منطقة المقاومة الأولية السابق الإشارة إليها سيواجه منطقة المقاومة الرئيسية 1940-1943 دولار للأونصة متمثلة في المتوسط المتحرك لـ 50 يوم ومستوى المقاومة الرئيسي في هذه المنطقة عند 1942 دولار