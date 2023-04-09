سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2165 جنيها اليوم الأحد 9-4-2023

ثبات جديد لأول مرة منذ أيام شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 9-4-2023 في سوق الصاغة مع استقرار أوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن علي خلفية إغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف التداول للإجازة الأسبوعية.

ويغلق جزء كبير من محال تداول الذهب اليوم للإجازة أيضا على أن تعاود تعاملاتها غدا الإثنين ، فيما يبلغ سعر عيار 21 الأكثر طلبا بالقاهرة حوالي 2165 جنيها للجرام وهو نفس سعره أمس ، غير شاملة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر مع استمرار الطلب على المعدن.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-4-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2476 جنيها)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الصباحية ليسجل 2476 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2165 جنيها)

أما عن العيار الأكثر مبيعا وطلبا في مصر فقد استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بعد هبوطه أمس ليبلغ 2165 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1855 جنيها)

ولم يشهد العيار الأقل سعرا في مصر وهو جرام الذهب عيار 18 أى تغيرات ليبلغ 1855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته عند 17320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب “سبيكة” عيار 24 نحو 76756 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.476 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر اليوم وأمس سعر الاوقية في البورصة العالمية مع الإجازة الأسبوعية قرب أعلى مستوياتها التاريخية لتسجل نحو 2007 دولارات للأوقية.