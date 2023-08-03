سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2155 جنيها ويترقب نتائج اجتماع المركزي اليوم

مازال الثبات والضبابية يسيطران على سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3-8-2023 وسط ترقب الجميع لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وما ستسفر عنه حول القرارات وسعر الفائدة ومدي تأثيره على الأسواق.

ويجتمع البنك المركزي اليوم وسط توقعات بثبات سعر الفائدة ، وتجاهلت الأسعار المحلية الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي في ظل انفصال التسعير بين السوقين حالياً ، بالتزامن مع زيادة المعروض بالسوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-8-2053

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستويات 2464 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 21

واصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس ثباته لليوم الثاني عند 2155 جنيه للجرام، إذ شهد ارتفاعاً محدوداً يوم أمس

سعر الذهب عيار 18

لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليستمر التحرك في نطاق ضيق ليبلغ 1847 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد سجل 17240 جنيه غير شامل المصنعية.

ومازالت أسواق الذهب المحلية مستمر في التحرك داخل نطاقات ضيقة خلال تداولات اليوم حيث تنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وقراره بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات متزايدة في الأسواق أن البنك سيلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة.

الفائدة الحالية في البنك المركزي المصري عند 18.75% والتي تمثل سعر العملية الرئيسية للبنك، وذلك بعد قيام البنك برفع الفائدة بقدار 800 نقطة أساس في عام 2022 وبمقدار 200 نقطة أساس منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

رفع الفائدة في الوقت الحالي يزيد من ارتفاع تكلفة التمويل وبالتالي ينعكس على أسعار السلع للمستهلكين ليعود التضخم إلى الارتفاع، كما أن رفع الفائدة يزيد من الضغط على ميزانية الدولة خاصة أن الاستثمار في أدوات الدين لم تعد أولوية بالنسبة للحكومة.

من جهة أخرى نجد أن التضخم في مصر والذي وصل إلى مستوى قياسي عند 41% يرجع معظمه إلى تراجع القيمة الشرائية للعملة بسبب خفض قيمتها مقابل الدولار وصعوبة الحصول على العملة الصعبة للوفاء باحتياجات البلاد مما تسبب في نقص مخزون السلع وارتفاع الأسعار.

تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المصري اليوم سيعمل على استمرار استقرار أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، خاصة مع عدم حدوث تأثير على سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي.

من جهة أخرى قام البنك التجاري الدولي CIB بطرح وديعة دولارية جديدة لمدة سنة بعائد 6% يصرف شهرياً، وحدد الحد الأدنى للوديعة عند 10 آلاف دولار، وذلك بعد أيام قليلة من شهادات البنك الأهلي وبنك مصر لأجل 3 سنوات وبعائد 7% كل 3 شهر بالدولار وعائد 9% تراكمي يصرف مقدما بالجنيه المصري.

فيما تترقب الأسواق لمعرفة حجم الإيداعات التي ستحصل عليها البنوك وفقاً لهذه الشهادات الدولارية ومدى إقبال الأفراد عليها والذي سيوضح حجم الثقة لدى الأفراد في الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري وسط مؤشرات مبدئية تشير إلى ارتفاع أعداد المتقدمين لهذه الشهادات بأكثر من المتوقع.

سيطرت عمليات البيع على سعر الذهب عالميا منذ بداية الأسبوع بسبب قوة الدولار، ودفعته إلى التوغل في منطقة الدعم الرئيسية وكسر المستوى 1940 دولار للأونصة، قبل أن يوقف الحد السفلي لمنطقة الدعم عند 1930 دولار للأونصة هذا الهبوط وفق جولد بليون