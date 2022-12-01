سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل مستويات تاريخية ويتخطى 1600 جنيها بالمصنعية

مستويات تاريخية وغير مسبوقة هي الأعلي في تاريخ المعدن الأصفر سجلها سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم 1-12-2022 بعد قفزات هي الأكبر على مدار الاسبوع الجاري بنحو 55 جنيها للجرام ، ليبلغ سعر العيار الأكثر مبيعا نحو 1530 جنيها للجرام بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيه للجرام.

وأرجعت شعبة الذهب بالغرفة التجارية اسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر إلى صعود سعر اوقية الذهب عالمياً واقترابها من تسجيل 1800 دولار للاوقية الواحدة ما تسبب في صعود سعر جرام الذهب عيار 21 ، بالتزامن مع تسجيل الجنيه الذهب حوالي 12240 جنيها ، فيما يزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21 بدون الضريبة.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1750 جنيها)

مستويات جنونية شهدها سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر اشتعل على مدار اليوم ليبلغ حوالي 1750 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1530 جنيها)

وأشتعل بشكل عنيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليبلغ اعلي مستوي له في تاريخه بالتعاملات 1530 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1320 جنيهًا)

كما قفز أيضاً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بعد ارتفاعه بقوة ليبلغ 1320 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12240 جنيها)

كما بلغت ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 400 جنيها ليرتفع عند مستوي 12240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وأضافت الشعبة أن سعر أوقية الذهب عيار 24 ارتفع ليصل لنحو 54560 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.740 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل أبرزها صعود اوقية الذهب عالمياً بالاضافة إلى قفزة سعر الدولار امام الجنيه محلياً وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليا.