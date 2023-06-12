سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل تراجعا جديدا بقيمة 20 جنيها بالتداولات الصباحية

شهد

عيار 21 اليوم الإثنين 12-6-2023 تراجعا تدريجيا وسط تحركات ضعيفة منذ بداية الأسبوع، في ظل تذبذب أسعار الذهب اليوم في البورصة العالمية قبل اجتماع الفيدرالي، إضافة إلى استقرار الأوضاع المحلية والتي تقلل من الطلب على المعدن الأصفر في الوقت الحالي.

وفقدت أسعار الذهب اليوم في مصر نحو 20 جنيها للجرام في الأسواق ليسجل الذهب عيار 21 نحو 2315 جنيها في التداولات الصباحية مقارنة بسعره أمس البالغ 2335 جنيها غير شامل المصنعية والتى تتراوح ما بين 80 إلى 150 جنيها للجرام وفقاً للعيار او الخامة والشركة المصنعة.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 2646 جنيهاً للجرام في سوق الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر الإثنين 2315 جنيها للجرام غير شامل المصنعية .

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع أيضاً في التدولات الصباحية سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل حوالي 1985 جنيها للجرام في الأسواق المحلية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

هبط في مطلع التعاملات اليوم الإثنين سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل نحو 18520 جنيها.

وكشفت تقارير عن منصات إلكترونية أن الطلب القوي على الذهب قد انتهى بعد أن شهد تراجعا تدريجيا منذ ما يزيد عن 3 أسابيع، فيما تشهد أسواق الذهب طلب متوسط وهو ما دفع تسعير الذهب في مصر إلى العودة للتوافق مع التسعير العالمي إلى حد كبير، كما أن الاستقرار الحالي في السوق المحلي واستمرار جهود الحكومة لحل أزمة نقص الدولار ساهم في تراجع المخاوف في الأسواق.

بينما أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستثني عدد من العناصر المتغيرة قد ارتفع في مايو بنسبة 40.3% مقابل 38.6% في ابريل على أساس سنوي.

كما أعلن البنك المركزي عن حصول مصر على وديعة قطرية قصيرة الأجل بقيمة مليار دولار وأخرى ليبية بقيمة 700 مليون دولار نهاية عام 2022، ليصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل إلى 4 مليار دولار والليبية إلى 900 مليون دولار.

حصيلة واردات الذهب

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلو جرام من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج خلال الشهر الأول من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر لتعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن بين المعروض المحلي من الذهب والطلب المرتفع الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب وتسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، فيما تشير إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية.