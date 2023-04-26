سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اشتعالا تاريخيا ليبلغ 2510 جنيهات بدون مصنعية

من جديد يقفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 26-4-2023 مطلع اليوم بسوق الصاغة المحلية على خلفية صعود أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية في ثالث أيام تداولاتها الأسبوعية، إضافة إلى ارتفاع الطلب بقوة محليا وانخفاض المعروض.

وعلمت “المال” من مصادر بشعبة الذهب، أن استمرار المحال في التحوط من انخفاض قيمة العملة يدفع المعدن الأصفر للصعود بقيمة 10 جنيهات للجرام ، كما يسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي لنحو 2510 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره أمس 2500 جنيه، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2867 جنيها)

وسجل العيار الأقل مبيعا في مصر وهو سعر جرام الذهب عيار 24 أعلى مستوياته على مر تاريخه بالتعاملات ليبلغ 2867 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2510 جنيهات)

وقفز في سوق الصاغة مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 أيضا بالتداولات الصباحية ليبلغ 2510 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2153 جنيهًا)

فيما ارتفع بشكل طفيف صباحا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا عند مستويات 2153 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أرباح جديدة سجلها الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 80 جنيها ليبلغ 20080 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه الذهب لنحو 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

زيادات جديدة في سعر أوقية الذهب عيار 24 لتبلغ نحو 88908 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى سعرا وجودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما واصل سعر كيلو الذهب عيار 24 تسجيل ارتفاعات ملحوظة حوالي 2.867 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن صباحا ارتفاع في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1999 دولارا.