سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل أدنى مستوى في شهر ليبلغ 2150 جنيها

أغلقت البورصة العالمية للمعادن اليوم للإجازة الأسبوعية بعد تحقيقها أرباحا الأسبوع الماضي، فيما يستقر معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 30-7-2023 في مصر بعد تذبذب كبير أمس وتكبده 15 جنيها خسائر على مدار الأسبوع نتيجة تراجع الطلب وزيادة المعروض من الملاذ الآمن.

ومن المرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا نهاية الأسبوع للإعلان عن موقف سعر الفائدة وهو ما سيكون له تأثير على المعدن الأصفر رغم تدنيه، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2150 جنيها للجرام، وهو نفس سعر الجرام أمس غير شامل المصنعية على الجرام.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 30-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2457 جنيها)

وقالت شعبة الذهب والمجوهرات إن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر مازال عند مستوياته المتدنيه ليبلغ 2457 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2150 جنيها)

وأضافت الشعبة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقر أيضا بشكل ملحوظ بعد هبوطه أمس خلال التعاملات ليسجل 2150 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1844 جنيهًا)

وحافظ الجرام الاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة على مستوياته ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 استقرار عند مستوي متراجع ليبلغ 1844 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17200 جنيه)

كما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليستمر عند 17200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

أما عن سعر أوقية الذهب عيار 24 فقد استقرت ايضا مع ثبات نظيرتها عالميا لتسجل محليا نحو 76167 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.457 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1961 دولار وسط تذبذب مستوياته ليواصل مستوياته المرتفعة.