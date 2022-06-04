سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر منتصف تعاملات اليوم 4-6-2022

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا اليوم السبت 4-6-2022، عقب خسائر سجلها المعدن الأصفر على مدار الأسبوع الماضي بقيمة تصل إلى 40 جنيها لكل جرام، ليصل إلى أقل سعر في أسبوع نتيجة هبوط سعر أوقية الذهب في نهاية التعاملات الأسبوعية في بورصة المعادن.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقاً إن سعر جرام الذهب عيار 21 لم يشهد أي تغيرات تذكر على مدار اليوم، ليسجل العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1010 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1155 جنيها)

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكبر سعرا في مصر والأكثر جودة شهد ثباتا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1155 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل بيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1010 جنيهات)

واستمر استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات ليبلغ 1010 جنيهات وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (866 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة استمراره عند مستوياته ليبلغ 866 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8080 جنيها)

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 8080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35805 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.155 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا فى تعاملات اليوم ليسجل نحو 1848 دولارا للأوقية بعد إغلاق السوق للإجازة الأسبوعية، مع توقعات بمعاودة المعدن الأصفر الصعود خلال تعاملات البورصة أول أيامها الاثنين المقبل.