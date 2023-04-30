سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند 2650 جنيها.. وشعبة المجوهرات تناقش أوضاع السوق اليوم



مازالت بورصة المعادن الدولية تواصل إغلاقها لليوم الثاني على التوالي للإجازة الأسبوعية وسط استقرار أوقية الذهب ، فيما يستقر أيضا سعر عيار 21 اليوم الأحد 30-4-2023 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة ، بعد شهد ليلة أمس تذبذبا وضبابية.

وتعقد خلال ساعات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية اجتماعا طارئا لمناقشة أوضاع السوق وتسعير المعدن بعد قفزاته التاريخية غير المبررة ، فيما يستقر الذهب عند مستوياته، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 2650 جنيها.

سعر الذهب والدولار

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 30-4-2023 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (3028 جنيها)

واستقر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر بالتعاملات عند 3028 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2650 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الثبات عند مستويات مرتفعة ليبلغ 2650 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2280 جنيهًا)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 على أرباحه التى حققها أمس بعد صعوده بنهاية تعاملات السبت ليبلغ نحو 2280 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر أرباحا كبيرة أمس ليبلغ نحو 21200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما بدأت التعاملات اليومية على استقرار سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 93868 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.028 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأنهت بورصة المعادن تعاملاتها الأسبوعية أول أمس علي ارتفاع طفيف بنسبة 0.5% وسط ترقب لسعر الدولار أمام باقي العملات والبيانات الأمريكية ليبلغ سعر الأوقية 1990 دولارا.