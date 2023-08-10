سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند 2160 جنيها رغم هبوط الأوقية عالميا

ثبات متواصل بسوق الصاغة في مطلع تعاملات اليوم الصباحية شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-8-2023 بشكل متواصل، وسط هدوء في الطلب على المعدن الأصفر مع استمرار هبوط سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

ويواصل المعدن استقراره محليًّا ولا يشهد أى تأثر بالسعر العالمي للذهب بعد هبوطه القوي، فيما يسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوي الجمهورية عند 2160 جنيهًا للجرام غير شامل المصنعية بعد زيادتها مؤخرًا 10%.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2469 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتًا متواصلًا ليسجل الأعلى في مصر بالتعاملات عند 2469 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيهًا)

فيما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ ليبلغ 2160 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1851 جنيهًا)

كما لم يتغير أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ نحو 1851 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيهًا)

ورغم ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، لكنه عاود الثبات، مطلع اليوم، ليسجل 17280 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وافتتحت محالّ الصاغة تعاملاتها اليوم على استقرار سعر أوقية الذهب عيار 24 لتبلغ 76570 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.469 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميًّا بعد ارتفاع، لتبدأ جلساتها الصباحية على تراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا، خلال التعاملات، ليبلغ 1920 دولارًا.