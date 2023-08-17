سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند مستويات 2255 جنيها رغم انهيار الأوقية عالميا

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-8-2023 استقرار جديد وسط تذبذب في السوق ولكن يصاحبه تحركات كبيرة في ظل استمرار السوق في محاولة استعادة التوازن بعد اختفاء الطلب الكبير المفاجئ الذي ظهر في الأسواق منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع الجرام بنهاية تعاملات امس قبل ان يعاود الثبات صباحا في سوق الصاغة وسط ترقب الجرام لمستويات العرض والطلب وسعر الدولار مقابل الجنيه ، بالتزامن مع هبوط قوي في سعر الاوقية بتعاملات بورصة المعادن الدولية لاقل سعر في شهرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستويات 2577 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس 2255 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير.

سعر الجرام عيار 18

لم يتغير سعر الذهب عيار 18 ليستمر في استقراره ويسجل 1933 جنيها للجرام وهو الاكثر طلبا بالقاهرة.

سعر الجنيه الذهب في مصر

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ثبات عند 18040 جنيه.

شهدت جلسة الأمس تحركات كبيرة في أسعار الذهب فقد افتتح الجلسة عند المستوى 2250 جنيه للجرام لينخفض مسجلاً أدنى مستوى عند 2230 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى الارتفاع وصولاً إلى المستوى 2260 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى تم تسجيله خلال الأمس قبل أن تغلق عند 2255 جنيه .

الأسواق المحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار حالياً بسبب الاشاعات والتوقعات أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى خفض جديد في سعر صرف الجنيه ، والذهب يعد الملاذ الآمن ومخزن القيمة الأهم في الأسواق المالية وبالتالي قد يعود الطلب إلى التزايد على الذهب، ولكن تراجع مستويات السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق تؤدي إلى التذبذب الحالي في الأسعار.

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أيضاً تسارع معدلات التضخم السنوي ليصل إلى 39% نهاية العام من مستوياته الحالية 36.5% وبذلك يصل متوسط التضخم في مصر هذا العام عند 35% ومتوقع أن ينخفض إلى 20% في العام المقبل وفق تقرير جولد بيليون.

يذكر ان البنك المركزي المصري قد توقع خلال اجتماعه الأخير ارتفاع التضخم لذروته في النصف الثاني من 2023 قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي.

كما ترى المؤسسة العالمية أن البنك المركزي المصري يحتاج لرفع الفائدة 5% هذا العام وقد قام بالفعل برفع الفائدة 3% حتى الآن ومتوقع أن يقوم برفع الفائدة 1% في سبتمبر القادم و1% أخرى في نوفمبر. ليصل إجمالي الفائدة إلى 21.25%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استمرت أسعار الذهب الفورية في الهبوط يوم أمس لتتوغل في منطقة الدعم من 1900 – 1880 دولار للأونصة، لتتوقف فوق المستوى 1890 دولار للأونصة بعد أن أغلق السعر تحت المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 1907 دولار للأونصة لجلستين متتاليتين.

هناك تشبع كبير في البيع على المؤشرات الفنية اليومية وهو ما قد يدفع السعر إلى تصحيح عرضي لتعديل المؤشرات أو التعافي لأعلى مستهدفاً المستوى 1900 دولار للأونصة ومن بعده مناطق المستوى 1910 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يشهد تحرك تذبذب في نطاق واسع بين صعود وهبوط حول المستوى 2250 جنيه للجرام.

وتظل مستهدفات الذهب هابطة حالياً عند 2200 جنيه للجرام وبعدها 2175 جنيه للجرام في حالة استمرار الهبوط في السيطرة على التحركات، بينما استكمال الارتفاع يعيد الذهب إلى استهداف 2300 جنيه للجرام وبعدها 2350 جنيه للجرام.