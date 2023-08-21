سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند مستويات 2250 جنيها رغم الهبوط عالميا

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين ثباتا متواصلا لليوم الثالث على التوالي في سوق الصاغة بالمحافظات رغم افتتاح بورصة المعادن الدولية تداولاتها الأسبوعية على هبوط طفيف لسعر أوقية الذهب.

ومازال سعر الذهب في مصر يستمر في مستوياته منذ بداية الأسبوع، بعد التذبذب والتحركات العنيفة التي شهدتها أسعار الذهب خلال بداية الأسبوع الماضي قبل أن تعود إلى التراجع التدريجي وصولاً إلى المستويات الحالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 21-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2571 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

شهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ثبات متواصل اليوم الاثنين ليبلغ 2250 جنيه للجرام دون تغير عن سعر جلسة الأمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

لم يتغير صباحا سعر جرام الذهب عيار 18 ليواصل مستوياته عند 1930 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ثباتا ملحوظا ليبلغ 18000 جنيه غير متضمنة المصنعية.

وانخفض الذهب بشكل عام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% ليفقد 70 جنيها من قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2260 جنيه للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 2430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 2215 جنيها للجرام.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلي وعدم قدرته على تحديد اتجاه محدد يعكس المخاوف والتوترات في الأسواق، والترقب لدى المشاركين في سوق الذهب خاصة مع انتشار إشاعات بحدوث خفض جديد في قيمة الجنيه أو تعويم خلال الفترة القادمة بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي.

الأسواق في حيرة من أمرها خاصة مع ضعف المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم، في المقابل يتمسك العديد بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سعر الصرف وكونه أمن قومي لمصر، وبالتالي قد لا تلجأ مصر إلى خفض سعر الصرف ومحاولة إقناع صندوق النقد الدولي بعدم جدوى هذه الخطوة خاصة في ظل عدم توافر العملة الصعبة الكافية لاتخاذ مثل هذا القرار.

تستقر أسعار الذهب الفورية في التداول فوق الحد السفلي لمنطقة الدعم عند المستوى 1880 دولار للأونصة، وكسر هذا المستوى لأسفل يفتح الطريق إلى منطقة الدعم الرئيسية 1840 – 1850 دولار للأونصة والتي يتخللها المتوسط المتحرك لـ 100 أسبوع والمستوى التصحيحي 50%.

حتى الآن لم تبدأ المؤشرات الفنية في إظهار تعديل في قراءتها بعيداً عن التشبع الكبير في البيع، وذلك بسبب تداول الذهب تحت المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وتحت المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوعا، وهو ما يتطلب زخم إيجابي كبير لمحاولة اختراق هذه المستويات لأعلى.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً استقرت عند مستوى 2250 جنيها للجرام عيار 21 وسط حالة من عدم تحديد اتجاه حالياً، وفي حالة الارتفاع يستهدف السعر مستوى 2300 جنيه للجرام ومن بعدها منطقة المستوى 2330 – 2350 جنيها للجرام، أما الاتجاه الهابط يدفع سعر الذهب إلى المستوى 2230 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2200 جنيه للجرام