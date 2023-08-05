سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند مستوى 2160 جنيها اليوم السبت

أنهت بورصة المعادن الدولية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع سعر أوقية الذهب قبل توقف التعاملات للإجازة الأسبوعية، فيما يستقر معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5-8-2023 بجميع محال الصاغة فى التعاملات الصباحية بمختلف المحافظات.

وحافظ المعدن الأصفر على مستوياته رغم تدنيها ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2160 جنيها للجرام اليوم مقارنة بسعره السبت الماضي والبالغ 2155 جنيها، غير شامل المصنعية.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-8-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وبدأت سوق الصاغة تعاملاتها على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2160 جنيها)

ومازال سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مستمرا عند مستوياته وسط توقعات بالهبوط حال طرح شهادات استثمار جديدة من البنوك المحلية ليبلغ 2160 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1851 جنيهًا)

ولم يتغير سعر العيار الأقل قيمة والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1851 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيها)

واستقر أيضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته عند نحو 17280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار جديد ليبلغ 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

أرباح جديدة حققها سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال جلسات أمس لتنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع وتسجل نحو 1942 دولارا وسط تذبذب مستوياته.