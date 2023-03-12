سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند أعلى مستوياته اليوم الأحد 12-3-2023

ثبات جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 12-3-2023 بعد ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي ليستقر المعدن في سوق الصاغة على خلفيه توقف تداولات البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية مع عدم تغير سعر الأوقية بالأسواق.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مستويات العرض والطلب منخفضة في السوق المحلية، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1865 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير شاملة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر 12-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2130 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 2130 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1865 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد عاود الثبات بسوق الصاغة ليبلغ 1865 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1600 جنيه)

فيما استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 1600 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته المرتفعه ليسجل نحو 14920 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 66490 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتوقف التعاملات في البورصة العالمية بعد قفزاتها في آخر التداولات الأسبوعية فقد شهد سعر أوقية الذهب قفزة نحو 1869 دولارًا للأوقية.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية أمام الجنيه بعد تخطي سعره 24 جنيها بنهاية التداولات.