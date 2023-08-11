سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند أعلى مستوى في أغسطس بعد ارتفاعه 20 جنيها

استقرار محلي وعالمي سجله المعدن الاصفر حيث شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 11-8-2023 ثبات جديد بعد تسجيله امس اعلى مستوي له في اغسطس الجاري بسوق الصاغة ، بالتزامن مع عدم تغير سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن للاجازة الاسبوعية مع ترقب الاسواق العالمية لحركة الدولار .

ومازال يسيطر على سوق الصاغة الضبابية ، رغم ارتفاع الملاذ الآمن امس ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2180 جنيه للجرام، وهو نفس سعره امس غير شامل المصنعية على الجرام.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2490 جنيها)

وبدء سوق الصاغة تعاملاته اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2490 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2180 جنيه)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار ملحوظ بعد ارتفاعه امس خلال التعاملات اليوم ليبلغ 2180 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا رغم تراجع الطلب.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1870 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ثبات جديد عند مستوي ليبلغ 1870 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17440 جنيه)

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 17440 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 77190 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.490 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وواصل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نفس مستوياتها امس عند 1918 دولار وسط تذبذب مستوياته.