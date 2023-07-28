سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر صباحا عند أدنى مستوى ويسجل 2155 جنيها

استقرّ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28-7-2023 في كل محالّ الصاغة عند مستويات متدنية، بعد تراجع سعر الأوقية في تداولات بورصة المعادن الدولية، بالإضافة إلى تراجع الطلب بشكل ملحوظ محليًّا، بالتزامن مع زيادة المعروض وترقب المستهلكين تأثير الشهادات الدولارية التى طرحها بنكا الأهلي ومصر، الأسبوع الحالي.

وما زال سعر الذهب في منطقة ليتم تداوله بين 2150-2175 جنيهًا، وسط ثباته اليوم صباحًا، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2155 جنيهًا للجرام، وهو سعره أمس والمصنعية على الجرام.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، ثباته الملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2464 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارًا عند أدنى مستوى له، الأسبوع الحالي، خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2155 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر العيار الأقل سعرًا والأكثر انتشارًا في الوجه البحري والقاهرة، فقد سجل جرام الذهب عيار 18 مستويات 1847 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيهًا)

واستقر أيضًا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالتداولات الصباحية عند نحو 17240 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76384 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بعد هبوطه بقوة نحو 1949 دولارًا.

يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم، لكن السوق الآن رهينة لعودة المشترين وقد نشهد مستويات أكبر الفترة المقبلة.