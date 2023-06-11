سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر بنهاية التداولات ويسجل 2330 جنيها

ثبات متواصل شهده سعر اوقية الذهب بعد توقف التداولات في بورصة المعادن للاجازة الاسبوعية مع ترقب الاسواق العالمية لحركة الدولار وسط توقعات باعلان الفيدرالي الامريكي ثبات سعر الفائدة، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد 11-6-2023 بكافة محال الصاغة بمختلف المحافظات

ولازال الضبابية والانخفاض مسيطران على سوق الصاغة ، رغم انخفاضه امس ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2330 جنيه للجرام، وهو نفس سعره امس غير شامل المصنعية على الجرام

سعر الذهب والدولار

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 11-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2665 جنيها)

وانهي سوق الصاغة تعاملاته المسائية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2655 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2330 جنيه)

كما استقر في التعاملات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل اليوم ليبلغ 2330 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1996 جنيهًا)

وتراجع الطلب على العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة على الرغم من تسجيل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات منخفضه عند مستوي ليبلغ 1996 جنيهًا فى التعاملات.

فيما لم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 18640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82925 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.675 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1960 دولار وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته امس على تراجع ملحوظ على ان تعاود تداولاتها غدا