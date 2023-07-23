سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر اليوم الأحد ويسجل 2160 جنيها

ثبات جديد في تداولات سوق الصاغة شهده سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 23-7-2023 مع استقرار أوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن بعد توقف التعاملات للإجازة الأسبوعية للبورصة، وسط هدوء في التداولات وزيادة المعروض من المعدن الأصفر محليا.

وفقد المعدن الأصفر نحو 30 جنيها من قيمته بنهاية التعاملات الأسبوعية أمس فيما يغلق جزء كبير من المحال اليوم للإجازة، فيما يسجل سعر عيار 21 الأكثر طلبا حوالي 2160 جنيها للجرام، وهو نفس سعره أمس غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر مع استمرار انخفاض الطلب على المعدن.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وسجل جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيها)

فيما لم يتغير ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته صباحا ليبلغ 2160 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيها)

كما استقر في التداولات اليوم العيار الأقل سعرا في مصر وهو جرام الذهب عيار 18 فقد شهد ثباتا ليبلغ 1852 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقرار جديد ليبلغ نحو 17280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر الأوقية في البورصة العالمية نتيجة توقف التداولات ما ساهم في عدم تغير الأسعار لتسجل نحو 1961 دولارًا للاوقية لتستفيد من هبوط سعر الدولار عالميا.