سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع 50 جنيها.. ويقفز قرب 2600 بالمصنعية

مضاربات وارتفاعات تاريخيه شهدها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 24-4-2023 في سوق الصاغة المحلية بجميع المحافظات لتواصل اشتعالها ، على الرغم من استقرار سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية لمستويات اقتربت من 1984 دولارا للأوقية.

وقالت منصة “آي صاغة” إن ما يحدث في سوق الصاغة هو مضاربات من جانب البعض وأن الارتفاعات غير مبررة ، موضحة أن أسعار الذهب في مصر قفزت اليوم بنحو 50 جنيها ،ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وطلبا لنحو 2470 جنيها، مقارنة مع سعره أمس 2420 جنيها، غير متضمن المصنعية ونحو 2600 جنيه بالمصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 24-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2825 جنيها)

وقفز بقوة سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار الأعلى سعرا في مصر بالتعاملات ليبلغ 2825 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2470 جنيه)

فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لأعلى مستوي بتاريخه مثل باقي الأعيرة في التعاملات ليبلغ 2470 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2115 جنيهًا)

واستفاد أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ، ليواصل اشتعاله ويصل سعر الجرام إلى 2115 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أرباح ضخمة يحققها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تصل إلى 400 جنيه ليقفز سعره إلى نحو 19760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهدت سعر أوقية الذهب عيار 24 ارتفاعات هي الأخري محليا رغم ثبات الأسعار العالمية لكنها ارتفعت محليا لتبلغ نحو 87575 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.825 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولازالت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مستفيدة من الأزمات، لتحافظ سعر أوقية الذهب عالميًّا على مستوياته خلال التعاملات وتبلغ نحو 1984 دولارا.