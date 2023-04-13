سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع 15جنيها ويقفز قرب أعلى مستوي في تاريخه

قفزة ملحوظة شهدها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 13-4-2023 قرب اعلى مستوي في تاريخه مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغه المحلية ، بعد ان سجل سعر اوقية الذهب في حلسة تعاملات بورصة المعادن الدولية ارتفاع لاعلى سعر في عام .

وكشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان سعر الذهب قفز صباح اليوم بقيمة 15 جنيها للجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2255 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس البالغ 2240 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2575 جنيها)

واوضح عضو شعبة الذهب ان سعر جرام الذهب عيار 24 واصل صعوده ، وهو الاعلى في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2575 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2255 جنيه)

مستويات تاريخيه سجلها جرام الذهب اليوم عيار 21 بالتداولات الصباحية بشكل ملحوظ ليبلغ 2255 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1932 جنيهًا)

اشتعال متواصل شهده سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل محليا عند مستويات 1932 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من جديد ارتفع سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليبلغ 18040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لليوم الثالث على التوالى ليبلغ نحو 80149 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.575 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

مستويات هي الاعلى في عام سجلتها التعاملات في البورصة العالمية للمعادن اليوم مع سعود سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 2026 دولار.